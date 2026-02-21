 Aller au contenu principal
Australie-Ordres d'évacuations donnés dans l'Etat de Victoria en raison d'un feu de forêt
information fournie par Reuters 21/02/2026 à 01:54

Des ordres d'évacuations ont été donnés dans l'Etat de Victoria, dans le sud de l'Australie, en raison d'un feu de forêt, ont déclaré samedi les autorités.

L'alerte a été donné près d'une communauté dans la région de Gaffneys Creek, à environ 50 kilomètres au nord-est de Melbourne, la capitale de l'Etat.

"Quitter les lieux immédiatement est l'option la plus sûre, avant que les conditions ne deviennent trop dangereuses", ont dit les services d'urgence de l'Etat sur leur site internet, ajoutant que l'incendie n'était pas encore sous contrôle.

Les opérations des pompiers sont compliquées par le terrain montagneux, a rapporté télévision publique australienne (ABC).

Trois autres feux de forêt faisaient rage samedi dans l'Etat, ont indiqué les services d'urgence de l'Etat.

(Sam McKeith à Sydney; version française Camille Raynaud)

