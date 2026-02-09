Australie-Manifestations contre la visite du président israélien

par Scott Murdoch et Alasdair Pal

Des milliers de personnes étaient rassemblées lundi à travers l'Australie pour protester contre la visite du président israélien Isaac Herzog, qui effectue une tournée dans plusieurs villes du pays en solidarité avec la communauté juive après l'attaque meurtrière sur la plage de Bondi.

Cette visite, à l'invitation du Premier ministre australien Anthony Albanese, a suscité la colère de certains australiens, qui accusent le président israélien d'être complice de la mort de milliers de civils à Gaza.

Isaac Herzog a commencé sa visite à Bondi Beach, célèbre plage de Sydney et lieu d'une attaque le 14 décembre dernier lors d'un rassemblement pour la fête juive de Hanoukka.

Il a déposé une gerbe au mémorial dédié aux victimes de la fusillade meurtrière et a également rencontré des survivants et les familles des 15 personnes tuées.

Des groupes pro-palestiniens ont organisé des manifestations dans plusieurs villes du pays lundi soir. À Sydney, des milliers de personnes se sont rassemblées sur une place du quartier central des affaires, écoutant des discours et scandant des slogans pro-palestiniens.

"Le massacre de Bondi était terrible, mais nos dirigeants australiens n'ont fait aucune mention du peuple palestinien et des Gazaouis", a déclaré Jackson Elliott, un manifestant de 30 ans originaire de Sydney.

"Herzog a éludé toutes les questions sur l'occupation et affirme que cette visite concerne les relations entre l'Australie et Israël, mais il est complice", a-t-il ajouté au sujet des tueries dans la bande de Gaza.

Environ 3.000 policiers ont été déployés à Sydney pour la visite d'Isaac Herzog.

