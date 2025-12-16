Australie-Les assaillants présumés de Bondi Beach inspirés par l'EI, dit la police

Les deux auteurs présumés de la fusillade perpétrée dimanche sur la célèbre plage de Bondi, à Sydney, lors de la célébration de la fête juive de Hanoukka, lors de laquelle 15 personnes ont été tuées, semblent avoir été inspirés par le groupe Etat islamique (EI), a déclaré mardi la police australienne.

Les deux hommes - un père et son fils - se sont rendus en novembre aux Philippines, a également indiqué la police, ajoutant enquêter sur les raisons de ce déplacement. Manille a fait savoir qu'une enquête locale était aussi ouverte.

Des réseaux liés à l'EI sont considérés comme actifs aux Philippines, principalement via des cellules présentes dans l'île de Mindanao, après que l'influence du groupe islamiste a été endiguée par les autorités ces dernières années.

"Les premiers éléments suggèrent une attaque terroriste inspirée de l'Etat islamique, qui aurait été commise par un père et son fils", a déclaré la cheffe de la police fédérale, Krissy Barrett, lors d'une conférence de presse.

"Ces agissements présumés sont ceux de personnes s'étant alignées sur une organisation terroriste, non pas une religion", a-t-elle ajouté.

L'un des deux suspects, Sajid Akram, 50 ans, a été abattu par la police. Son complice présumé serait son fils, que la presse locale a identifié comme étant Naveed Akram, 24 ans, hospitalisé dans un état grave après avoir été blessé par balle lors de l'attaque.

Un véhicule enregistré au nom du plus jeune suspect contenait des engins explosifs improvisés, a rapporté mardi la police. Deux drapeaux artisanaux associés à l'EI ont également été retrouvés dans le véhicule.

