Australie-Dix morts lors d'une fusillade sur la plage de Bondi à Sydney-police

Au moins dix personnes ont été tuées dimanche lors d'une
fusillade sur la plage de Bondi, à Sydney, a annoncé la police
australienne, alors que des centaines de personnes s'étaient
rassemblées pour célébrer la fête juive de Hanoukka.
(Bureau de Sydney, version française Tangi Salaün)
La ministre de l'Agriculture Annie Genevard va assister lundi "au début de la vaccination" de troupeaux bovins dans le Sud-Ouest, où des éleveurs contestent vigoureusement sa gestion de la dermatose nodulaire contagieuse (DNC) en bloquant toujours plusieurs routes ...
Lire la suite
Le député PS Jérôme Guedj a estimé possible sur radio J dimanche l'adoption du budget de l'Etat avant le 31 décembre, jugeant qu'une loi spéciale et une reprise des discussions début 2026 seraient une "perte de temps". "Je pense que c'est encore possible de pratiquer ...
Lire la suite
La ministre de l'Agriculture Annie Genevard a annoncé dimanche se rendre lundi dans le Sud-Ouest pour assister "au début de la vaccination" de troupeaux bovins face à la colère persistante d'une partie du monde agricole qui conteste la gestion de la dermatose nodulaire ...
Lire la suite
Dans une usine chinoise, un bras robotisé manoeuvre un véhicule autonome partiellement assemblé, tandis que des ouvriers règlent ses caméras. Un symbole de la révolution qui automatise pas à pas jusqu'aux PME du géant manufacturier. La Chine est le premier marché ...
Lire la suite
