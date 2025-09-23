Austan Goolsbee, de la Fed, déclare sur CNBC que la Fed a une marge de manœuvre pour réduire ses taux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (ajoute des commentaires supplémentaires sur la politique monétaire et l'économie)

Austan Goolsbee, président de la Banque fédérale de réserve de Chicago, a déclaré mardi que si l'inflation se ralentissait, la banque centrale aurait une certaine marge de manœuvre pour réduire son objectif de taux d'intérêt.

"Je pense qu'à terme, à un rythme graduel, les taux peuvent baisser de manière significative si nous parvenons à éliminer cette poussière stagflationniste", a déclaré Austan Goolsbee lors d'une interview accordée à CNBC. En ce qui concerne la marge de manœuvre de la Fed par rapport à sa fourchette de taux cible actuelle, comprise entre 4 % et 4,25 %, Austan Goolsbee a déclaré qu'un taux neutre se situe entre 100 et 125 points de base en dessous de cette fourchette, ajoutant que "finalement, le taux pourrait s'établir autour de 3 % avec une inflation de 2 % et je suis à l'aise avec cela, avec ce point de repère."

Austan Goolsbee, qui est membre votant du Comité fédéral de l'open market, chargé de fixer les taux d'intérêt, s'est exprimé après la décision prise la semaine dernière par la banque centrale de réduire son objectif d'un quart de point de pourcentage. Si les autorités restent préoccupées par des niveaux d'inflation trop élevés, elles cherchent également à compenser les risques pour le marché de l'emploi en réduisant le coût des emprunts à court terme.

Austan Goolsbee a déclaré lors de son intervention télévisée qu'en ce qui concerne la politique de la Fed, "je pense que nous sommes restrictifs, légèrement restrictifs."

Il a également souligné que les risques d'inflation restaient réels. "L'inflation ayant dépassé l'objectif fixé pendant quatre ans et demi d'affilée et étant en hausse, je pense que nous devons faire preuve d'un peu de prudence et ne pas nous montrer trop agressifs" avec les baisses de taux d'intérêt. Mais il a ajouté que "le marché du travail continue de se refroidir à un rythme léger à modeste." La Fed de Chicago a publié un rapport mardi offrant ce qu'elle espère être une lecture en temps réel du chômage, qui prévoit que le taux de chômage s'est probablement maintenu en septembre à 4,3%.