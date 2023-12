Aurélien Rousseau : « Je ne suis pas venu fermer la chirurgie de Remiremont »

Un flot de journalistes, de policiers, d'élus bardés de leurs écharpes tricolores entourent Aurélien Rousseau, ministre de la Santé et de la Prévention, qui pénètre dans le hall de l'hôpital de Remiremont (Vosges) plongé dans la tourmente depuis plusieurs mois.



À ses côtés avance le député de la circonscription Christophe Naegalen (Liot) qui l'avait interpellé à l'Assemblée nationale le 24 octobre à la suite de la suspension, trois semaines plus tôt, de l'activité du service de chirurgie orthopédique de l'établissement après un énième décès suspect. « Non seulement, avait-il déclaré, en soutien à tous les personnels qui y travaillent mais aussi pour inviter le ministre de la Santé à venir les rencontrer et lui montrer l'importance de notre hôpital dans notre territoire rural. »

Christophe Naegalen n'évoquait pas les victimes et leurs familles, pelotonnées aujourd'hui contre un des murs du hall et qui assistent un peu éberluées à ce défilé furieux. Elles aussi ont écrit au ministre. Elles l'avaient annoncé lors d'une conférence de presse à Épinal, le 9 octobre, et attendent maintenant d'être reçues par l'un des membres de son cabinet, Lucie Ligier, conseillère établissements.

Une réunion dont le programme de la visite transmis aux journalistes ne faisait pas mention. On y lit en revanche que le « ministre saluera le dialogue et la solidarité entre les équipes