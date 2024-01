Audiences radio : remontée d’Europe 1, Inter en forme, des soucis pour RTL et RMC

La radio a encore perdu des auditeurs, victime de la baisse des déplacements en voiture, du télétravail et de la « guerre de l'attention » face aux réseaux sociaux. Si encore 38,7 millions de Français l'écoutent chaque jour en semaine, ils sont environ 600 000 de moins qu'il y a un an, selon les résultats de l'institut Médiamétrie publiés ce jeudi 11 janvier pour les mois de novembre et de décembre. Certains patrons de radio se consolent en se disant que le plus bas a peut-être été atteint à la rentrée 2023, car le poste de radio était alors allumé par 500 000 Français en moins.

Résumons en quelques mots le classement des stations généralistes : France Inter reste un leader puissant hors d'atteinte, RTL et RMC souffrent d'être adossées à un groupe de télévision, tandis qu'Europe 1 version Vivendi-Bolloré confirme sa remontada avec le pouvoir d'attraction de Pascal Praud.

Une radio publique demeure la plus écoutée de France : France Inter, avec 12,5 % d'audience cumulée (+ 0,1 point), soit 6,9 millions d'auditeurs (et une part d'audience de 13,7 %, en recul de 0,3 point sur un an). « Ces excellents résultats viennent clore une année d'audiences record, avec une matinale puissante qui gagne près de 200 000 auditeurs en un an et des programmes éclectiques qui touchent de nouveaux publics sur l'antenne et le numérique », se réjouit Adèle Van Reeth, directrice de la