Audiences radio : France Inter reste en tête, Europe 1 talonne RMC

Face aux réseaux, aux podcasts et aux livres audio, le recul de la radio semble inéluctable. Entre janvier et mars, un peu moins de 38,5 millions de Français l'ont écoutée, soit 264 000 de moins qu'il y a un an, selon les résultats de l'institut Médiamétrie publiés ce mardi 15 avril.

Pour ce qui est du classement, si France Inter reste un leader très puissant hors d'atteinte, RTL reprend sa médaille d'argent à France Info, tandis qu'une Europe 1 propriété du groupe Vivendi, de la famille Bolloré, poursuit sa remontada.

Roch-Olivier Maistre : « L'Arcom n'est ni une police de la pensée ni un tribunal de l'opinion » Dirigée par Adèle Van Reeth, France Inter reste incontestablement la radio la plus écoutée de France, avec 12,8 % d'audience cumulée (stable), soit 7,2 millions d'auditeurs et une part d'audience de 14,5 %, soit un bond de 0,8 % sur un an.

RTL, la première station privée de France qui appartient au groupe M6, recule de 0,7 point sur un an à 8,9 % mais reprend sa médaille d'argent avec plus de 5 millions d'auditeurs. Sa part d'audience, critère essentiel pour les annonceurs, a perdu 1 point en un an, à 10,9 %. En conséquence, France Info redescend à la troisième marche du podium, à 8,7 % d'audience cumulée (- 0,2 point).

Propriété au groupe CMA CGM de Rodolphe Saadé, RMC recule, sur un an, de 0,2 point à 5,4 % d'audience cumulée. Sa part d'audience