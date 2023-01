Audiences radio : France Inter leader devant RTL, Europe 1 dans le dur

La radio continue de souffrir des changements d'habitude, que ce soit le télétravail ou l'écoute des plateformes de streaming musical. Pour la troisième fois consécutive, le média a perdu des fidèles. Moins de 40 millions de Français l'écoutent en moyenne chaque jour, selon les résultats de la dernière vague de l'institut Médiamétrie publiés ce jeudi matin pour la période novembre-décembre 2022. Il y a un an, on comptait 1,5 million d'auditeurs en plus qui allumaient le poste. « Le gâteau n'a cessé de rétrécir », se lamente un dirigeant du secteur.

Pour ce qui est du palmarès, le trio de tête reste inchangé, avec France Inter, suivi de RTL puis de France Info. France Inter reste leader incontesté, avec une audience cumulée de 12,4 % (- 0,3 point sur un an), ce qui représente 6,9 millions d'auditeurs, et une part d'audience, critère retenu pour monnayer les publicités à l'antenne, de 14 % (+ 0,4 point). La radio publique perd environ 100 000 auditeurs sur un an, quand elle avait atteint son record historique de 7 millions de fidèles. Beaucoup d'entre eux apprécient le confort d'écoute et notamment l'absence de coupures publicitaires intempestives. « L'étude Médiametrie montre que France Inter a une puissance de fidélisation extraordinaire : celui qui l'écoute une fois revient le lendemain et les jours suivants. Il en va de même pour la vie de la chaîne ! Au sein des équipes, un professionnalisme hors pair

