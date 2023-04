Audiences radio : France Inter en tête, RTL recule, Europe 1 stoppe l’hémorragie

Et le tiercé gagnant est… toujours France Inter, RTL et France Info ! Elles restent les stations les plus écoutées de France, selon les résultats de la mesure d'audience Ear de l'institut Médiamétrie pour le premier trimestre 2023 (janvier à mars). Autre confirmation, l'écoute de la radio continue de s'effriter : elle réunit désormais 39,7 millions de fidèles, soit environ 500 000 de moins qu'il y a un an.

Cet état du paysage radiophonique se révèle primordial pour les radios. Le mercato des médias a déjà débuté, comme le montre le récent transfert de Pascal Praud de RTL à Europe 1. En coulisse, dirigeants, animateurs et journalistes stars s'activent pour élaborer les prochaines grilles de programmes de rentrée. À France Inter, par exemple, la journaliste Sonia Devillers, qui animait jusqu'à l'année dernière L'Instant M , et a hérité cette année de L'Invité de 9 h 10 , vingt minutes d'entretien quotidien, pourrait reprendre l'interview très stratégique et très suivie de 7 h 50, aujourd'hui menée par Léa Salamé. Des discussions ont lieu actuellement. « Nous sommes mi-avril, c'est encore trop tôt. Rien n'est arrêté pour le moment », nous précise Adèle Van Reeth.

4,6 millions d'auditeurs pour la matinale d'Inter

L'ancienne animatrice des Chemins de la philosophie sur France Culture, qui a pris la tête d'Inter en septembre dernier, va clore une saison en apothéose. Première

... Source LePoint.fr