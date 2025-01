Audiences radio : France Inter décolle, Europe 1 rebondit, RTL stoppe l’hémorragie

La deuxième vague d'audience de la saison est très importante pour les radios. Elle permet de savoir si les choix de programmation effectués pour la rentrée ont été les bons… ou non. D'autant que le marché français est très concurrentiel, avec un audiovisuel public puissant et de nombreuses radios privées qui se partagent le reste du gâteau.

Une fois de plus, France Inter conforte son leadership, selon les résultats de l'institut Médiamétrie pour les mois de novembre et décembre 2024. La radio publique demeure de loin la plus écoutée de France, avec 13,3 % d'audience cumulée (+ 0,8 point), soit 7,5 millions d'auditeurs, et une part d'audience de 15,1 %, en progression de 1,4 point sur un an. Faut-il y voir la patte d'Adèle Van Reeth ? La directrice de la station, qui a pris ses fonctions en septembre 2022, a opéré quelques modifications de grille après une fin de saison 2023-2024 agitée, notamment le remaniement de la matinale et l'après-midi avec l'arrêt de l'émission Jusqu'ici tout va bien, remplacée par une heure de plus de Matthieu Noël.

« Le 7/9 » : au cœur du réacteur de France Inter

« J'apporte humblement ma part à un travail qui me précède. Il ne faut cependant pas se reposer sur nos lauriers. Le succès se construit pour les trois à cinq prochaines années », confie Adèle Van Reeth, qui se félicite d'une « progression exceptionnelle portée par une matinale très forte » de