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Audience à haut risque pour le transporteur Ziegler France, 1.400 emplois menacés
information fournie par AFP 31/03/2026 à 04:33

Bureaux du transporteur belge Ziegler à Roncq, dans le nord de la France, le 27 mars 2026 ( AFP / Sameer Al-DOUMY )

Bureaux du transporteur belge Ziegler à Roncq, dans le nord de la France, le 27 mars 2026 ( AFP / Sameer Al-DOUMY )

La situation critique de Ziegler France, filiale du transporteur belge Ziegler, en redressement judiciaire depuis début mars et menacée de liquidation, doit être examinée mardi par le tribunal de commerce de Lille Métropole, avec 1.400 emplois dans la balance.

A l'issue de l'audience, prévue à 14H00 à Tourcoing (Nord), le tribunal pourra soit décider d'une prolongation de la période d'observation, c'est-à-dire donner un nouveau délai pour trouver un ou plusieurs repreneurs, ou prononcer la liquidation judiciaire.

Les difficultés de Ziegler France sont anciennes, mais la flambée actuelle des prix des carburants à cause de la guerre au Moyen-Orient empire encore la situation, la conjoncture défavorable étant susceptible de rendre de potentiels repreneurs plus frileux.

Plusieurs dizaines de salariés de l'entreprise venus de toute la France ont prévu de se rassembler mardi devant le tribunal, à l'appel de la CGT. Ce sera une manifestation "statique et pacifique", promet David Clairet, délégué syndical central CGT.

"La situation est catastrophique. On ne croit pas à une reprise au niveau national, étant donné que les dépôts sont vides, les camions sont à l'arrêt, nos clients sont partis", déplore auprès de l'AFP Philippe Degrès, chauffeur routier depuis 19 ans chez Ziegler basé sur le site de Vannes (Morbihan) et syndicaliste CGT.

Il espère des propositions de reprise "par agence, parce qu'il y a des dépôts qui sont très bien placés où l'activité était bonne".

- "Boucherie" -

Les difficultés ont commencé il y a plusieurs mois, selon M. Degrès: après des impayés auprès de sous-traitants, la société annonce à ses salariés une cession fin 2025, qui n'a finalement pas eu lieu. Plusieurs directeurs généraux s'enchaînent à partir de fin décembre et l'activité se réduit, voire cesse dans certaines agences.

"C'est une boucherie", résume M. Clairet, dénonçant aussi "plein d'irrégularités" dans le processus d'information-consultation des représentants du personnel.

L'entreprise a été placée en redressement judiciaire le 2 mars par le tribunal de commerce de Lille Métropole, l'entreprise ayant son siège social à Roncq, près de Lille.

Des rassemblements locaux de salariés inquiets se sont multipliés ces dernières semaines dans tout le pays, Ziegler France comptant une cinquantaine d'agences réparties sur le territoire.

- Bercy suit le dossier -

Lors d'une séance de questions au gouvernement la semaine dernière, le ministre de l'Économie Roland Lescure a dit suivre "la situation de très près" et assuré qu'il restait "quelques semaines" pour trouver des solutions.

La CGT avait jugé la situation "très préoccupante" dès fin février, exigeant que "toute la lumière soit faite sur les raisons qui ont conduit la société au bord du gouffre".

"Sur un chiffre d'affaires annuel de 445 millions d'euros, le résultat d'exploitation affichait en 2025 des pertes de plus de six millions d'euros, contre un excédent de 10 millions un an plus tôt", selon la CGT.

Groupe familial créé en 1908 et présent sur toute la chaîne logistique, Ziegler emploie 3.200 salariés dans le monde, dont 1.400 en France.

Dans un communiqué laconique publié début février, le groupe avait annoncé que deux mandataires ad hoc de Ziegler France avaient été désignés par le tribunal de commerce de Lille Métropole.

Quelques jours plus tôt, le groupe avait fait état d'une "réflexion" en cours pour stabiliser la situation dans un premier temps et envisager un "remodelage possible" des activités.

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