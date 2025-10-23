"Aucune raison de se reposer" : malgré un excédent de recettes fiscales jusqu'en 2029, l'Allemagne prône la discipline budgétaire

Cette éclaircie à venir pour les caisses du pays intervient dans le contexte des investissements massifs annoncés au printemps par Friedrich Merz, en matière d'infrastructures et de défense.

Lars Klingbeil, ministre allemand des Finances, le 9 octobre 2025 ( AFP / ODD ANDERSEN )

L'Allemagne devrait engranger plus de recettes fiscales l'an prochain et jusqu'en 2029, grâce à un réveil attendu de l'économie, mais la discipline budgétaire doit rester un impératif, a prévenu jeudi 23 octobre le ministre allemand des Finances.

Les recettes fiscales de l'État fédéral (Bund), des régions (Länder) et des communes connaîtront un excédent d'environ 33,6 milliards d'euros entre 2025 et 2029 par rapport à l'estimation précédente de mai, selon les chiffres communiqués par le ministère. Cette amélioration profite quasiment exclusivement aux Länder et aux communes. Pour le Bund, après de légères augmentations attendues les deux prochaines années, les recettes devraient être inférieures aux précédentes prévisions à partir de 2028.

"Trou budgétaire" en vue

Cela s'explique par les allégements fiscaux votés par le gouvernement de coalition droite-gauche du conservateur Friedrich Merz pour relancer une croissance en berne. "Mon objectif reste de sécuriser les emplois en Allemagne et de créer ici les emplois de demain", a déclaré le ministre social-démocrates des Finances Lars Klingbeil devant la presse.

L'Allemagne a voté au printemps des milliards de dépenses supplémentaires pour moderniser ses infrastructures et muscler sa défense, en recourant à un fonds dédié qui permet de contourner les stricts freins à l'endettement. Pour autant, la discipline budgétaire doit rester la norme: "il n'y a absolument aucune raison de se reposer" car "au vu du trou budgétaire qui s'ouvrira à partir de 2027 (...) cette hausse conjoncturelle des recettes n'apporte qu'un léger répit", selon M. Klingbeil.

Le message est clair aux partenaires de la coalition : "la tâche consistant à combler l'écart (en 2027) demeure" et tous les ministères "vont désormais devoir redoubler d'efforts pour y parvenir", a prévenu M. Klingeil. L'Allemagne sort de deux années de contraction du PIB et les prévisions tablent sur une quasi-stagnation de l'économie cette année, selon la Bundesbank, avant un réveil modeste attendu en 2026 (+0,7 %) et plus net en 2027 (+1,2 %).