information fournie par So Foot • 24/12/2024 à 17:55

Au tour de la Butte Paillade d'y aller de son communiqué

Les Héraults sont devenus des zéros.

Derniers de Ligue 1, balayés piteusement en Coupe de France, les supporters montpelliérains mangent leur pain noir depuis le début de saison. Le problème, c’est que les joueurs ou le club brillent plus par leurs sorties déplacées ou leur communication ratée que par leur performances ces derniers temps. Après autant d’humiliations, la Butte Paillade 91 a décidé de sortir la sulfateuse, dans un communiqué des plus piquants . Évoquant une situation « catastrophique », le groupe de supporters parle d’une immense faute professionnelle en se référant à la défaite face au Puy, avant de s’attarder sur Téji Savanier. Sa sortie, « affligeante », est qualifiée comme la « goutte de trop », et les supporters réclament des « décisions fermes ».…

JF pour SOFOOT.com