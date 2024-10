Au Stade rennais, le bazar et la manière

Dans le flou sportivement en ce début de saison, le Stade rennais a connu un nouveau chamboulement institutionnel avec le remplacement d’Olivier Cloarec par Arnaud Pouille. Une marque de fabrique de l’ère Pinault qui peut interroger, alors que le club breton espère rester un club qui compte dans l’Hexagone.

La scène a quelque chose d’étrange, ce samedi soir, au pied de la tribune Mordelles au Roazhon Park. Il est 19h47 quand Benjamin Bourigeaud, légende locale et de passage dans son ancienne maison pour la première fois depuis son départ au Qatar, se présente accompagné de l’un de ses fils pour découvrir une fresque en son honneur, dessinée par l’artiste Aéro. Elle représente notamment la célébration de son but inscrit contre Marseille en mars dernier, quelques mètres plus loin, à l’occasion de son 301 e match sous la tunique rouge et noir. Les supporters passent et veulent leur photo avec l’idole, les journalistes récoltent ses mots. Ils sont plusieurs à assister à cet hommage rare et à ce qui pourrait ressembler à un au revoir à une époque.

Une fresque en l’honneur de Benjamin Bourigeaud dévoilée au Roazhon Park au niveau de la tribune Mordelles. pic.twitter.com/9tdm99cY5v…

Tous propos recueillis par CG

Par Clément Gavard, à Rennes pour SOFOOT.com