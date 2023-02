Au Royaume-Uni, la semaine de quatre jours est un succès

92% des entreprises britanniques qui s’étaient engagées à essayer la semaine de quatre jours entre juin et décembre 2022 veulent continuer sur cette voie, selon les conclusions publiées mardi par les organisateurs.

Londres, le 23 mars 2017. ( AFP / NIKLAS HALLE'N )

Plus de 60 entreprises ont participé à cette expérience qui a permis à près de 3.000 salariés de travailler un jour de moins par semaine tout en conservant le même salaire. Le test, décrit comme la plus vaste expérience menée dans le monde sur la semaine de quatre jours était organisée par l'association 4 Day Week Global, avec notamment les universités de Cambridge et Boston College. Résultat : 92% des entreprises britanniques veulent continuer sur cette voie, 56 vont rester à la semaine de quatre jours et 18 disent que le système est désormais définitivement adopté pour elles.

Et pour cause : non seulement les entreprises n'ont pas été pénalisées par ces semaines allégées , les recettes sont restées stables en moyenne pendant l'expérience (+1,4% pendant l'essai), affichant même une progression de 35% par rapport à la même période de 2021, mais les effets sur les salariés sont sans commune mesure. Le taux de burn out s'affiche en baisse de 71%, les taux de départ de l’entreprise se sont réduits de 57%, et le nombre du jours d'arrêt maladie est en baisse de 65%.

L'étude relève par ailleurs des "améliorations significatives en matière de santé physique et mentale , de temps passé à faire de l'exercice et de satisfaction globale dans la vie et au travail", avec des taux de stress, d'épuisement professionnel et de fatigue en diminution, et des problèmes de sommeil en baisse.

Pour Pierre Larrouturou, député européen à l’origine de cette idée dès 1993, pour les entreprises qui ont du mal à recruter, les quatre jours sont un argument décisif. Depuis la crise sanitaire, il y a une en effet aspiration à un nouvel équilibre entre personnelle et vie professionnelle.