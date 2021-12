Au Royaume-Uni, l’inquiétante disparition des toilettes publiques

Au Royaume-Uni, il ne fait pas bon avoir une « envie pressante » en pleine rue. Selon The Guardian, le nombre de toilettes publiques serait en train de fondre comme neige au soleil. Le quotidien britannique cite une étude menée par Jack Shaw, un chercheur qui s’est penché sur cette épineuse question. Selon lui, entre 2015 et 2021, le nombre de toilettes publiques ouvertes a drastiquement chuté, passant de 3 154 à 2 556.

Un constat inquiétant, partagé et amplifié par Raymond Martin, directeur général de la British Toilet Association : « Nous pensons avoir perdu 50 % de toutes les toilettes [publiques autonomes] à travers le pays au cours des dix dernières années », explique-t-il, qualifiant le phénomène de « situation de crise. »

De nombreux utilisateurs

Et le responsable associatif d’insister sur l’importance du sujet, qui peut sembler un brin secondaire. Selon lui, si la majorité des gens n’a que très rarement le besoin de faire usage de ces toilettes publiques, une large partie de la population peut en avoir un besoin renforcé : les chauffeurs de taxi, les livreurs, les travailleurs en extérieur, les personnes handicapées, les femmes enceintes ou les parents avec de jeunes enfants, les personnes âgées, etc. Pour pallier ce problème, différents acteurs du secteur recommandent à Londres de rendre obligatoires l’installation et l’entretien de ses toilettes par les

