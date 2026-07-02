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Au moins cinq personnes tuées dans l'explosion d'une bombe à Damas - médias syriens
information fournie par Reuters 02/07/2026 à 15:25

L'explosion d'une bombe dans un café bondé du centre de Damas, la capitale syrienne, a fait au moins cinq morts et seize blessés jeudi, ont rapporté les médias d'État syriens.

La télévision d'État syrienne a précisé qu'une bombe avait été placée dans ce café, situé près du Palais de justice, dans le centre de Damas.

Aucun autre détail n'a été fourni dans l'immédiat et aucune revendication n'a été faite pour l'instant.

(Jana Choukeir, version française Benoit Van Overstraeten)

Proche orient
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