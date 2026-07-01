Au moins cinq morts dans l'incendie d'un immeuble d'habitation à Anvers

(actualisé après révision du bilan)

Au moins cinq personnes ont trouvé la mort dans l'incendie d'un immeuble d'habitation à Anvers, mercredi matin, a déclaré la police.

Le bilan, avancé dans un premier temps de source policière par les médias locaux, a été révisé de six à cinq morts.

Selon les informations des autorités, les pompiers de la deuxième plus grande ville de Belgique ont reçu un appel à 9h53 (07h53 GMT) signalant un "incendie violent" au huitième étage d'un immeuble en comptant dix, situé dans le quartier du Linkeroever.

Le bâtiment, qui a été évacué, abritait plus de 200 personnes, a précisé la police, ajoutant que plusieurs personnes avaient été blessées.

La police a déclaré aux médias qu'il était encore trop tôt pour donner un chiffre concernant le nombre de blessés.

Plusieurs brigades de pompiers provenant de différents quartiers étaient sur place. Reuters a vu les secouristes faire descendre des habitants le long du bâtiment à l'aide de cordes.

La police a demandé aux habitants du quartier de garder leurs portes et fenêtres fermées pour éviter tout risque lié à la fumée.

"Il y a d'abord eu une coupure d’électricité, puis, trois minutes plus tard, l’alarme incendie s’est déclenchée. À ce moment-là, il y avait déjà de la fumée dans les couloirs", a raconté Geert Dewulf, habitant de l'immeuble, à la chaîne belge VRTNWS.

"Nous avons essayé de descendre par nos propres moyens, mais nous n’y arrivions plus. Nous nous sommes barricadés dans notre appartement et avons attendu sur la terrasse. Environ 10 minutes plus tard, les pompiers sont venus nous secourir depuis la terrasse à l’aide de leur échelle."

(Rédigé par Inti Landauro et Charlotte Van Campenhout; version française Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)