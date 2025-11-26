Au moins 36 morts dans l'incendie d'un complexe résidentiel à Hong Kong

(Actualisé avec nouveau bilan)

par Tyrone Siu et Joyce Zhou

Un violent incendie survenu mercredi dans plusieurs immeubles du district de Tai Po, dans le nord de Hong Kong, a fait au moins 36 morts et 29 blessés, a déclaré le chef de l'exécutif local John Lee, qui précise que le sinistre est désormais maîtrisé.

Au moins 279 personnes étaient portées disparues dans le complexe résidentiel Wang Fuk Court, où s'est déclenché l'incendie, qui comporte huit immeubles pour près de 2.000 appartements.

Un pompier fait partie des 36 personnes décédées dans les feux, a fait savoir le service d'incendie et de secours.

Un habitant du complexe du nom de Wong, 71 ans, a fondu en larmes en déclarant que sa femme était piégée dans l'un des immeubles.

Le chef de l'exécutif hongkongais John Lee a annoncé la tenue d'une réunion d'urgence mercredi soir alors que le président chinois Xi Jinping a appelé à "tout mettre en oeuvre" pour minimiser le nombre de victimes, a rapporté la télévision d'Etat chinoise.

La télévision locale a rapporté que les logements, dont certains étaient recouverts d'échafaudages en bambou, étaient en cours de rénovation.

Selon des témoins, des échafaudages se sont effondrés tandis que les pompiers luttaient contre l'incendie.

Hong Kong est l'un des derniers endroits au monde où le bambou est encore largement utilisé pour les échafaudages dans la construction.

Le gouvernement local a entamé en mars une procédure pour restreindre l'utilisation de ce matériau pour les échafaudages, annonçant que 50% des chantiers devraient désormais être équipés de structures en métal.

(Reportage Joyce Zhou, Tyrone Siu, Jessie Pang et Anne Marie Roantree; rédigé par Farah Master; version française Augustin Turpin et Zhifan Liu, édité par Blandine Hénault)