Au moins 13 morts dans l'incendie d'un complexe résidentiel à Hong Kong

(bilan actualisé, détails, témoignages)

par Tyrone Siu et Joyce Zhou

Un violent incendie survenu mercredi dans plusieurs immeubles du district de Tai Po, dans le nord de Hong Kong, a fait au moins 13 morts, et des personnes restaient prises au piège du complexe résidentiel, ont déclaré les autorités locales.

Les pompiers continuaient de lutter contre les flammes à la tombée de la nuit, tandis qu'une épaisse fumée noire s'échappait des tours de 31 étages.

Le complexe résidentiel Wang Fuk Court, où s'est déclenché l'incendie, comporte huit immeubles pour près de 2.000 appartements.

Les pompiers ont déclaré à Reuters qu'ils n'étaient pas encore en mesure d'évaluer le nombre de personnes pouvant encore se trouver à l'intérieur.

Un habitant du complexe du nom de Wong, 71 ans, a fondu en larmes en déclarant que sa femme était piégée dans l'un des immeubles.

Au moins 16 personnes sont dans un état critique après avoir subi des brûlures, ont déclaré les autorités, tandis que d'autres, dont des pompiers, ont également été blessées.

La télévision locale a rapporté que les logements, dont certains étaient recouverts d'échafaudages en bambou, étaient en cours de rénovation.

Selon des témoins, des échafaudages se sont effondrés tandis que les pompiers luttaient contre l'incendie.

Hong Kong est l'un des derniers endroits au monde où le bambou est encore largement utilisé pour les échafaudages dans la construction.

