Au moins 10 morts lors d'une fusillade en pleine fête juive à Sydney

(Actualisé avec nouveau bilan, ministre israélien)

Dix personnes ont été tuées dimanche lors d'une fusillade sur la célèbre plage de Bondi, à Sydney, où des centaines de personnes s'étaient rassemblées pour célébrer la fête juive de Hanoukka, a annoncé la police australienne.

L'un des deux tireurs présumés fait partie des dix morts et le second a été grièvement blessé, a précisé la police de Nouvelle-Galles du Sud.

Onze personnes ont été blessées, dont deux policiers, a-t-elle ajouté.

Un porte-parole du service d'ambulances de Nouvelles-Galles du Sud avait déclaré un peu plus tôt qu'au moins treize personnes avaient été transportées à l'hôpital.

Les chaînes de télévision Sky et ABC ont diffusé des images montrant des personnes gisant au sol.

"J'ai vu au moins dix personnes gisant au sol et du sang partout", a déclaré au Sydney Morning Herald un témoin de la fusillade, Harry Wilson, un habitant de Sydney âgé de 30 ans.

Des vidéos montrent des centaines de personnes courant sur la plage pour se mettre à l'abri, tandis que des tirs et des sirènes de voitures de police résonnent dans le lointain.

"Les images de Bondi sont choquantes et terrifiantes", a déclaré le Premier ministre australien Anthony Albanese.

Alex Ryvchin, co-directeur général du Conseil exécutif des Juifs australiens, a déclaré dans une interview à Sky News que la fusillade avait eu lieu lors d'un événement organisé sur la plage pour célébrer la fête juive de Hanoukka, qui débutait à la tombée de la nuit.

"Nos frères et soeurs à Sydney ont été attaqués par de vils terroristes lors d'une attaque cruelle contre des Juifs qui s'étaient rendus à Bondi Beach pour allumer la première bougie de Hanoukka", a déclaré le président israélien Isaac Herzog.

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, a directement mis en cause le gouvernement australien, l'accusant de ne pas suffisamment lutter contre l'antisémitisme et de ne pas avoir tenu compte de ses "multiples avertissements" depuis le début de la guerre à Gaza il y a deux ans.

(Reportage de Praveen Menon et Stella Qiu, rédigé par Alasdair Pal ; version française Tangi Salaün)