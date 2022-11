Au lendemain d’Halloween, gare aux courges toxiques

Clap de fin pour Halloween. Il est maintenant temps de ranger les déguisements et de décrocher les décorations. Ce n'est plus des sorcières, fantômes, zombies ou autres monstres dont il faut se méfier… mais de certaines courges décoratives. L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) lance l'alerte sur les dangers de leur consommation.

Avec leurs formes étranges, ces légumes ornent parfaitement les intérieurs, mais finissent encore trop souvent dans les assiettes. Ces dernières années, plusieurs centaines de cas d'intoxication ont été recensés en France, provoquant des symptômes plus ou moins sévères.

La courge butternut rôtie au four de Jean-François PiègeEn plein cœur de la saison d'automne, il s'avère parfois difficile de faire le tri parmi les potimarrons, citrouilles, butternuts et autres cucurbitacées. Malgré un aspect à première vue inoffensif, toutes ne sont pas comestibles. Le danger concerne en particulier les courges ornementales, les très populaires coloquintes. Celles-ci sont présentes sur les étals des marchés, à l'égal de leurs cousines cucurbitacées comestibles, et en sont bien souvent les copies conformes.

Haro sur la cucurbitacine

Mais certaines courges alimentaires, cultivées dans les jardins potagers, finissent elles aussi par ne plus être comestibles à cause d'un processus d'hybridation sauvage. En effet, la culture conjointe des courges

