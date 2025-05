Au Clermont Foot, l’important c’est pas la chute

Réputé pour être un club qui travaille bien et dans l’ombre, le Clermont Foot prend un peu trop la lumière ces dernières semaines pour que ce soit bon signe. Huitième de Ligue 1 il y a trois ans, il risque de connaître deux relégations consécutives. Autour de la figure controversée du président Ahmet Schaefer, chacun règle ses comptes, et pas toujours au-dessus de la ceinture.

Les travaux du stade Gabriel-Montpied s’achèveront au printemps 2026, mais, à ce moment-là, le Clermont Foot sera probablement en National. Trois ans plus tôt, en mai 2023, le club bouclait une saison record par une victoire sur la pelouse du Parc des Princes (2-3) et une historique huitième place de Ligue 1. À deux journées de la fin de l’exercice de Ligue 2, la triste série de quatorze matchs consécutifs sans la moindre victoire menace sérieusement le CF63 d’une deuxième relégation d’affilée, que personne n’aurait imaginé au club ces dernières années.

Ce chemin de croix remonte à avril 2022 selon Jérôme Champagne. À l’époque, celui-ci est le bras droit du président Ahmet Schaefer et les premières tensions se créent entre eux, alors que le club racheté trois ans plus tôt par le Suisse est en passe de se maintenir dans l’élite pour sa première saison. Jusque-là, tout se passait pour le mieux. En s’appuyant sur les bases laissées par Claude Michy, président de 2005 à 2019, le trio Jérôme Champagne-Yannick Flavien, sur le terrain, et Ahmet Schaefer, en haut de l’organigramme, a fait évoluer cet historique de Ligue 2 pour le placer en candidat crédible au niveau supérieur. « On a grandi très vite, on n’était peut-être pas destiné à jouer en Ligue 1. Le club s’est énormément structuré en seulement huit ans. Sportivement, on voulait accompagner l’évolution structurelle, le club avançait à grands pas. Quand on est monté en Ligue 1, on n’était pas prêt à s’inscrire dans la durée, mais c’était notre ambition » , remet Pascal Gastien, l’entraîneur qui a permis ce changement de dimension entre 2017 et 2024.…

Tous propos recueillis par EL.

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com