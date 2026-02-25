 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Au centre de la Voie lactée, la chimie à l'origine des étoiles
information fournie par AFP 25/02/2026 à 14:37

Au planétarium de l'Observatoire européen austral (ESO) à Garching, dans le sud de l'Allemagne, le 2 septembre 2025 ( AFP / Alexandra BEIER )

Au planétarium de l'Observatoire européen austral (ESO) à Garching, dans le sud de l'Allemagne, le 2 septembre 2025 ( AFP / Alexandra BEIER )

Des scientifiques ont pu observer pour la première fois en détail la zone centrale de la Voie lactée, où la formation des étoiles pourrait fournir des clés de compréhension des origines de l'univers.

C'est une image gigantesque, sur laquelle s'étend une région vaste de 650 années-lumière (soit environ 6 billiards de kilomètres, 6 millions de milliards de kilomètres).

On y décèle "un réseau complexe de filaments de gaz cosmique avec un niveau de détail sans précédent", se réjouit dans un communiqué l'Observatoire européen austral (ESO).

Cette image est constituée d'une mosaïque d'observations captées par les 66 antennes millimétriques et submillimétriques formant ALMA, un radiotélescope géant situé dans le désert d'Atacama, au Chili, et co-géré par l'ESO avec les Etats-Unis et le Japon.

Au coeur de cette image se trouve la Zone Moléculaire Centrale (CMZ), un endroit "aux conditions extrêmes, invisible à nos yeux, mais qui se révèle désormais avec un niveau de détail extraordinaire", explique Ashley Barnes, astronome à l'Observatoire européen austral (ESO) dans le communiqué.

Ces observations vont donner lieu à la publication de plusieurs articles dans la revue Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

"La CMZ abrite certaines des étoiles les plus massives connues dans notre galaxie, dont beaucoup vivent rapidement et meurent jeunes, terminant leur vie dans de puissantes explosions de supernovas, voire d'hypernovas", explique Steve Longmore, professeur d'astrophysique à l'université John Moores de Liverpool, au Royaume-Uni, et membre du projet ACES qui visent à étudier la CMZ.

"En étudiant comment les étoiles naissent dans la CMZ, nous pouvons également mieux comprendre comment les galaxies se sont développées et ont évolué", ajoute-t-il.

Le processus menant à la naissance des étoiles est connu: du gaz moléculaire froid s'écoule le long de filaments, alimentant des amas de matière à partir desquels des étoiles peuvent se former.

Mais ce processus est-il bien le même au centre de notre galaxie, où les conditions sont plus extrêmes ?

"L'étude dévoile la chimie complexe de la CMZ, détectant des dizaines de molécules différentes, des plus simples comme le monoxyde de silicium aux plus complexes comme le méthanol, l'acétone ou l'éthanol", détaillent les chercheurs.

"Nous pensons que cette région partage de nombreuses caractéristiques avec les galaxies de l'Univers primitif, où les étoiles se formaient dans des environnements chaotiques et extrêmes", ajoute-t-il.

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'Assemblée nationale se prononcera à nouveau mercredi sur la création d'un droit à l'aide à mourir, réforme sociétale majeure débattue depuis plusieurs années ( AFP / Pascal POCHARD-CASABIANCA )
    Les députés s'apprêtent à voter de nouveau sur l'aide à mourir
    information fournie par AFP 25.02.2026 17:02 

    L'Assemblée nationale s'apprête à se prononcer à nouveau mercredi après-midi sur la création d'un droit à l'aide à mourir, réforme sociétale majeure débattue depuis plusieurs années, et qui avait été largement adoptée en première lecture. Avant le scrutin sur l'ensemble ... Lire la suite

  • Avant le début du procès en première instance du policier Rabah Souchi, au tribunal de Lyon le 11 janvier 2024 ( AFP / JEFF PACHOUD )
    Un commissaire jugé en appel pour les blessures d'une manifestante septuagénaire
    information fournie par AFP 25.02.2026 17:01 

    Six mois de prison avec sursis ont été requis mercredi à Lyon contre un commissaire, jugé en appel pour avoir ordonné une charge ayant lourdement blessé une septuagénaire lors d'une manifestation de "gilets jaunes" interdite, à Nice en 2019. L'ordre de charger ... Lire la suite

  • L'épidémie de grippe s'achève en métropole ( AFP / Jean-Christophe VERHAEGEN )
    L'épidémie de grippe s'achève en métropole
    information fournie par AFP 25.02.2026 16:55 

    L'épidémie de grippe est en train de s'achever en métropole, plusieurs régions françaises étant déjà revenues à la normale, a constaté mercredi l'agence de santé publique, rapportant que les taux de vaccination étaient un peu meilleurs que l'année précédente. "L'épidémie ... Lire la suite

  • ( AFP / INA FASSBENDER )
    Avec "Requiem", la saga d'horreur Resident Evil signe un jeu en forme de testament
    information fournie par Boursorama avec AFP 25.02.2026 16:36 

    Série-phare de l'éditeur de jeux vidéo japonais Capcom, Resident Evil revient vendredi avec un neuvième épisode très attendu, synthétisant près de 30 ans d'expérimentations au sein d'une marque qui conjugue l'horreur et la survie aux scènes d'action hollywoodiennes. ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank