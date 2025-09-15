Un tribunal d'Ankara a reporté lundi au 24 octobre sa décision sur une possible destitution pour "fraude" de la direction du principal parti de l'opposition turque, le CHP, offrant un répit à la formation politique visée par des enquêtes et arrestations à répétition.
Turquie: la justice offre un répit au principal parti d'opposition
