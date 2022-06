Atterrir à Ajaccio par tous temps, c’est désormais possible

Prendre un avion pour Ajaccio et atterrir à Bastia devrait être de l'histoire ancienne depuis que certains appareils d'Air Corsica sont équipés d'un guidage satellitaire et ne doivent plus se contenter d'une trajectoire par radiobalises au sol plus contraignante. Pour les voyageurs réguliers, c'est un vrai progrès qui permet d'éviter une vingtaine de fois par an de se retrouver à Bastia lors des tempêtes d'hiver. Et l'été, en cas d'orages, une noria d'autocars est nécessaire pour transporter à bonne destination les milliers de touristes qui rejoignent la Corse. Les réservations pour les mois prochains sont supérieures à celles de 2019, jusqu'à 25 % en plus, selon la compagnie.

Cette procédure dite RNP AR (Required Navigation Performance) est unique en Europe et testée également en Suisse et en Autriche. La précision du guidage satellitaire permet, en effet, de voler en sécurité au plus près des reliefs, donc de raccourcir les trajectoires. Les nuages peuvent descendre jusqu'à 200 mètres. La procédure mise en place par l'aviation civile à Ajaccio pourrait concerner d'autres aéroports enclavés et près des montagnes comme Chambéry, Calvi, Figari, Cannes, Nice. Les constellations de satellites utilisées sont celles du GPS et de l'européen Galileo. L'avion capte les signaux d'une dizaine de satellites alors que quatre sont nécessaires. En cas de défaillance, la position est calculée par la centrale à inertie de l'avion qui est

Source LePoint.fr