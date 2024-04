Attentat de Moscou : la Russie dit voir une "hausse significative" des recrutements de l'armée et une volonté de "venger" les victimes

Le groupe jihadiste État islamique a revendiqué la responsabilité de cet attentat, mais les autorités russes persistent à tracer un lien entre l'Ukraine et l'attaque.

Des conscrits russes à Krasnodar, en Russie, le 10 novembre 2011. (illustration) ( AFP / MIKHAIL MORDASOV )

Quelque 16.000 personnes ont rejoint les rangs de l'armée russe depuis l'attentat du 22 mars contre une salle de concert près de Moscou, a indiqué le ministère russe de la Défense mercredi 3 avril. Une "hausse significative" des recrutements, selon les autorités, qui assurent que ces nouveaux enrôlés veulent "venger" les victimes.

Les centres de recrutement "ont enregistré une hausse significative du nombre de personnes souhaitant signer des contrats (...) depuis une semaine et demie" , a déclaré le ministère, ce qui correspond à l'attaque du Crocus City Hall ayant fait au moins 144 morts le 22 mars.

Le groupe jihadiste État islamique (EI) a revendiqué la responsabilité de cet attentat, le plus meurtrier en Russie depuis une vingtaine d'années. Mais les autorités russes, le président Vladimir Poutine en tête, persistent à tracer un lien entre l'Ukraine et l'attaque, même si Kiev rejette ces accusations.

Selon le ministère, les nouvelles recrues, lors d'entretiens, "ont indiqué que leur principale motivation pour signer un contrat était le désir de venger les victimes de la tragédie" du Crocus City Hall.

100.000 recrutements depuis le début de l'année

"Au total, environ 16.000 citoyens ont signé des contrats pour participer à l'opération militaire spéciale au cours des dix derniers jours", a-t-il précisé dans un communiqué publié sur Telegram, utilisant l'euphémisme imposé par le Kremlin. Depuis le début de l'année, "plus de 100.000 personnes se sont déjà inscrites sous contrat dans les forces armées", a ajouté le ministère.

La campagne de recrutement se fait en continu via les réseaux sociaux et notamment grâce à des affiches dans les rues, faisant la promotion de l'armée et promettant des conditions particulièrement alléchantes aux futurs soldats. Fin décembre, le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou avait fixé comme objectif d' "augmenter le nombre de militaires sous contrat" à "745.000 personnes" d'ici fin 2024 pour un total d'1,5 million de soldats.

En parallèle, la Russie a lancé lundi sa campagne de conscription miliaire de printemps qui concerne des dizaines de milliers de jeunes âgés de 18 à 30 ans.

L'armée assure que ces nouvelles recrues ne seront pas envoyées en Ukraine mais la campagne, qui est organisée deux fois par an, arrive au moment où de nombreux Russes craignent une nouvelle mobilisation. Le Kremlin répète toutefois de son côté ne pas prévoir une telle décision, après plus de deux ans d'offensive contre le voisin ukrainien.