Attentat de l'EI dans un hôtel à Kaboul, au moins sept morts

(Actualisé avec revendication de l'EI)

Un attentat revendiqué lundi par l'organisation Etat islamique a fait au moins sept morts et plusieurs blessés dans le restaurant d'un hôtel du centre de Kaboul, ont annoncé les autorités.

L'EI a revendiqué l'attaque dans un communiqué.

L'explosion s'est produite à Shahr-e Naw, quartier commercial et aisé du centre-ville de Kaboul, fréquenté par les étrangers et considéré comme l'un des plus sûrs de la ville, a précisé le porte-parole de la police de Kaboul, Khalid Zadran.

"A ce stade, nous avons pris en charge 20 personnes dans notre hôpital", précise dans un communiqué Dejan Panic, directeur de l'ONG humanitaire Emergency pour l'Afghanistan.

"Parmi les blessés, il y a quatre femmes et un enfant. (...) Malheureusement, sept personnes étaient décédées à leur arrivée", ajoute-t-il.

Selon les autorités, un ressortissant chinois a péri dans l'attentat.

