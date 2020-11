Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Attentat de Conflans: Trois personnes interpellées déférées devant les magistrats Reuters • 06/11/2020 à 10:20









ATTENTAT DE CONFLANS: TROIS PERSONNES INTERPELLÉES DÉFÉRÉES DEVANT LES MAGISTRATS PARIS (Reuters) - Trois personnes qui avaient été interpellées dans le cadre de l'attentat de Conflans-Saint-Honorine (Yvelines) ont été déférées devant les magistrats antiterroristes, rapporte vendredi BFMTV et Le Parisien. Elles sont soupçonnées d'être entrées en contact virtuellement avec le suspect, auteur présumé de l'assassinat d'un professeur d'histoire le 16 octobre dernier. Selon BFM TV et Le Parisien, les gardes à vue de ces trois personnes ont débuté mardi et doivent prendre fin ce vendredi. (Nicolas Delame, Blandine Hénault et Jean-Michel Bélot)

