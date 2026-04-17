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Attentat au marché de Noël de Strasbourg: peine de 30 ans de réclusion confirmée contre Audrey Mondjehi
information fournie par AFP 17/04/2026 à 19:59

Croquis d'audience du 29 février 2024 montrant l'accusée Audrey Mondjehi (2e d) lors du procès de l'attentat du marché de Noël de Strasbourg en 2018, au palais de justice de Paris ( AFP / Benoit PEYRUCQ )

Croquis d'audience du 29 février 2024 montrant l'accusée Audrey Mondjehi (2e d) lors du procès de l'attentat du marché de Noël de Strasbourg en 2018, au palais de justice de Paris ( AFP / Benoit PEYRUCQ )

Audrey Mondjehi, un délinquant multirécidiviste de 44 ans, a été condamné vendredi en appel à trente ans de réclusion criminelle, pour avoir aidé le jihadiste Chérif Chekatt à se procurer le pistolet utilisé pour tuer cinq personnes au marché de Noël de Strasbourg en 2018.

La cour d'assises spéciale d'appel de Paris a confirmé le verdict de première instance, y compris sur la période de sûreté de vingt ans, durant laquelle Mondjehi ne pourra prétendre à aucune mesure de libération conditionnelle ou d'aménagement de peine. Une interdiction définitive du territoire a également été prononcée contre ce ressortissant ivoirien.

Chekatt avait été abattu après deux jours de traque. Mondjehi réfute avoir eu connaissance de sa radicalisation de Chekatt, dont il était proche depuis leur rencontre en détention en 2007, quand il l'avait aidé à se procurer une arme.

Le soir du 11 décembre 2018, après avoir prêté allégeance au groupe Etat islamique (EI), Chérif Chekatt, 29 ans, délinquant radicalisé fiché S, avait fait irruption au marché de Noël de Strasbourg, qui attire chaque année environ de trois millions de touristes venus du monde entier.

Ouvrant le feu sur des passants en criant "Allah Akbar !" ("Dieu est le plus grand"), il avait tué cinq personnes et en avait blessé onze autres dans les rues bondées de la capitale alsacienne.

Il avait été abattu deux jours plus tard par les forces de l'ordre dans le quartier strasbourgeois du Neudorf où il avait été repéré et qu'il connaissait bien pour y avoir grandi.

Des policiers bloquent la route près du lieu où Chérif Chekatt, l'auteur présumé de la fusillade qui avait fait trois morts au marché de Noël de Strasbourg, a été abattu, le 13 décembre 2018 à Strasbourg ( AFP / Alain JOCARD )

Des policiers bloquent la route près du lieu où Chérif Chekatt, l'auteur présumé de la fusillade qui avait fait trois morts au marché de Noël de Strasbourg, a été abattu, le 13 décembre 2018 à Strasbourg ( AFP / Alain JOCARD )

En première instance, deux autres intermédiaires, coupables d'association de malfaiteurs mais sans que sa dimension terroriste ne soit retenue, avaient été condamnés à des peines de quatre et cinq ans de prison, respectivement assorties d'un an et de six mois avec sursis. Un troisième homme avait été acquitté.

Albert B., l'octogénaire qui avait vendu l'arme à Mondjehi et Chekatt quelques heures avant l'attentat, ne sera en revanche jamais jugé: fin 2025, une expertise médicale a conclu que son état de santé était définitivement "incompatible" avec toute comparution. Il n'avait déjà pas pu comparaître en première instance.

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