Attentat au couteau à Paris : « La récidive n’est pas une question psychiatrique »

Armand Rajabpour-Miyandoab a perpétré un attentat samedi soir à Paris. Son état de santé psychiatrique est au cœur du dossier. Ce Français de 26 ans, né de parents iraniens, avait été condamné à cinq ans de prison et en était sorti en 2020, après quatre ans de détention. Il avait suivi un traitement médical psychiatrique tout au long de sa détention et, en mars 2022, l'avait suspendu en accord avec son médecin. Cinq mois plus tard, en août 2022, une expertise psychiatrique avait conclu à la nécessité d'un suivi psychologique et une injonction de soins, ordonnée par le juge d'application des peines.

En avril 2023, le médecin coordonnateur du suivi des soins, dans ses rapports successifs, ne concluait pas à la nécessité de reprendre un suivi médicamenteux. Aucune dangerosité d'ordre psychiatrique n'avait été identifiée. Comment se passe le suivi psychiatrique pendant et après la détention ? Les individus radicalisés sont-ils des patients « à part » ? Comment prévenir la récidive ? Entretien avec le Dr Pascale Giravalli, psychiatre, présidente de l'association des secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire et représentante de la coordination nationale des unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA).

Le Point : Les personnes radicalisées qui passent à l'acte sont-elles forcément des personnes malades psychiatriques ?