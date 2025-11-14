Attaque "massive" sur Kyiv, au moins 4 morts, l'Ukraine vise un port pétrolier russe

Des personnes se réfugient dans un parking souterrain pendant des frappes de missiles et de drones russes à Kyiv

L'armée russe a mené dans la nuit de jeudi à vendredi une attaque "massive" de drones et de missiles contre Kyiv, faisant au moins quatre morts et des dizaines de blessés, ont déclaré les autorités ukrainiennes.

Elles ajoutent que des bâtiments résidentiels ont été visés, tandis que des explosions et des incendies ont été signalés dans la capitale ukrainienne.

Des drones et des bombes guidées russes ont également été tirés contre plusieurs autres régions ukrainiennes, a rapporté l'armée de l'air nationale.

Au total, la Russie a tiré 430 drones et 18 missiles contre l'Ukraine, a indiqué le président ukrainien Volodimir Zelensky, ce qui fait de cette attaque l'une des plus importantes jamais menées contre la capitale ukrainienne.

Kyiv a riposté par des frappes à longue portée, selon Volodimir Zelensky, qui a une nouvelle fois exhorté les alliés de l'Ukraine à durcir les sanctions à l'encontre de la Russie.

"Il s'agit d'une attaque délibérément calculée visant à causer un maximum de dégâts sur les personnes et les infrastructures civiles", a dénoncé Volodimir Zelensky sur le réseau X.

"Une attaque odieuse – pour l’instant, nous avons connaissance de dizaines de blessés, dont des enfants et une femme enceinte. Malheureusement, quatre personnes ont été tuées", a-t-il ajouté.

D'après l'armée de l'air ukrainienne, la plupart des drones et des missiles ont été abattus, mais à Kyiv, où vivent environ trois millions de personnes, des tours résidentielles, une école, un centre médical et des bâtiments administratifs ont été endommagés ou incendiés.

SCÈNE D'EFFROI

Anastasia, 29 ans, raconte avec effroi sa réaction lorsque son immeuble a été touché.

"À ce moment-là, on ne sait pas quoi faire en premier : se sauver soi-même, sauver son enfant, ou courir aider les gens, car il y avait tellement de gens qui criaient et avaient besoin d'aide", témoigne-t-elle.

Le président ukrainien a précisé que l'ambassade d'Azerbaïdjan avait été touchée par des débris d'un missile Iskander.

Le maire de Kyiv, Vitali Klitchko, a pour sa part fait état d'un bilan d'au moins 29 blessés dans la capitale, dont deux enfants et une femme enceinte. Neuf personnes ont été hospitalisées, a-t-il ajouté.

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andrii Sybiha, a souligné qu'une trentaine de résidences avaient été endommagées et a exhorté ses homologues du G7 à mettre rapidement en œuvre les mesures abordées mercredi au Canada.

"Cette attaque russe brutale démontre le besoin urgent de nouvelles contributions à la défense de l'Ukraine et de nouvelles mesures pour accroître la pression sur la Russie, notamment la décision tant attendue sur le gel des avoirs (russes)", écrit Andrii Sybiha sur X.

"Les Russes frappent des immeubles résidentiels", a écrit pour sa part le chef de l'administration militaire de la région de Kyiv, Timour Tkachenko, sur la messagerie Telegram.

Vitali Klitchko a déclaré que le réseau de chauffage urbain avait été endommagé, provoquant l'interruption des services dans un quartier de la ville. Il a prévenu de possibles perturbations dans l'alimentation en électricité et en eau.

Le gouverneur de la région de Kyiv, située en périphérie de la capitale, a déclaré que des attaques de drones et de missiles avaient blessé six personnes, dont un enfant de sept ans, et provoqué plusieurs incendies.

FLAMBÉE DU PÉTROLE

L'offensive russe intervient alors que Kyiv a intensifié ses attaques de drones en profondeur sur le territoire russe, afin de mettre hors service les raffineries de pétrole, les dépôts et les oléoducs, principales sources de financement de la guerre que Moscou mène depuis février 2022 contre l'Ukraine.

Deux sources du secteur ont indiqué à Reuters que le port russe de Novorossiisk, sur la mer Noire, avait interrompu vendredi ses exportations de pétrole après une attaque de drone ukrainienne.

Cette attaque a en outre endommagé un navire dans le port, faisant trois blessés parmi l'équipage, et des immeubles résidentiels, ont indiqué des responsables russes.

Sur les marchés financiers, les prix du pétrole ont grimpé d'environ 2% vendredi en réaction à cette information, les investisseurs redoutant des pénuries dans l'approvisionnement.

Le baril de Brent se négociait à 64,20 dollars et celui du brut américain (West Texas Intermediate) à 59,97 dollars vers 10h10 GMT.

(Ron Popeski et Bogdan Kochubey; avec Anastasiia Malenko, Yurii Kovalenko et Ronald Popeski; version française Jean Terzian et Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault et Sophie Louet)