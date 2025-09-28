Attaque majeure de drones et de missiles russes contre l'Ukraine

Kyiv a été la cible de bombardements massifs de drones et de missiles tôt dimanche, dans ce qui constitue selon des observateurs l'une des plus grandes attaques russes contre la capitale ukrainienne et sa région.

Au moins trois personnes ont été tuées et une dizaine blessées dans la ville, a indiqué sur l'application Telegam Tymur Tkachenko, chef de l'administration militaire de Kyiv. L'une des victimes a été identifiée comme étant une fillette de 12 ans, a-t-il précisé.

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andrii Sybiha, a déclaré que la Russie avait lancé une attaque aérienne « massive » contre le pays impliquant des centaines de missiles et de drones.

Cette attaque appelle selon lui des sanctions contre la Russie pour la forcer à mettre fin à son agression.

« Poutine doit sentir le danger que représente la poursuite de cette guerre – pour lui-même, pour les finances de ses amis, pour son économie et pour son régime », a-t-il posté sur X, en référence au président russe Vladimir Poutine. « C'est ce qui peut le dissuader de cette guerre insensée. »

Plusieurs autres régions ont été touchées par la frappe, avec au moins 16 personnes, dont trois enfants, blessées dans la ville de Zaporijia, dans le sud du pays, selon les autorités.

Plusieurs bâtiments ont été endommagés et incendiés à Zaporijia, comme le montrent des images publiées sur les réseaux sociaux.

À Kyiv, des drones ont survolé la ville et des tirs antiaériens ont retenti pendant plusieurs heures, selon des témoins de Reuters. De fortes explosions ont également été entendues. L'attaque se poursuivai dimanche matin.

Le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, a déclaré qu'un incendie s'était déclaré dans un hôpital cardiologique public à la suite de l'attaque.

Certains habitants se sont réfugiés dans des stations de métro souterraines pour se mettre en sécurité, dormant sur des lits de fortune ou des chaises longues, tout suivant les événements sur leur téléphone portable.

La Pologne voisine a fermé son espace aérien dans sa région sud-est et son armée de l'air a fait décoller des avions de chasse.

