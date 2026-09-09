Attaque du 7-Octobre : Benjamin Netanyahu accusé d'avoir été informé à l'avance par les Emirats arabes unis

Selon la presse, le Premier ministre n'a pas informé les services de sécurité israéliens après avoir été prévenu par les Emirats.

Benjamin Netanyahu à Jérusalem, le 5 juillet 2026. ( AFP / ILIA YEFIMOVICH )

Une enquête journalistique révèle que Benjamin Netanyahu a été informé par les Emirats arabes unis que le Hamas préparait une opération majeure quelques jours avant les attaques du 7 octobre 2023. Les services du Premier ministre israéliens ont démenti, alors que le pays se prépare à des élections législatives très disputées.

Plusieurs figures de l'opposition israélienne l'ont étrillé dans la journée après la publication de cet article dans le journal de gauche Haaretz .

Tiré d'un livre à paraître, il affirme que le président des Emirats arabes unis Mohammed ben Zayed a contacté Benjamin Netanyahu au cours de la dernière semaine de septembre 2023 pour l'informer que le mouvement armé palestinien préparait une opération majeure. Selon Haaretz , le dirigeant israélien n'a pas informé les chefs des services de sécurité de cette mise en garde.

"Les informations de presse sont fausses. Il n'y a pas eu d'avertissement du Premier ministre de la part des Emirats arabe unis avant le 7-Octobre", a écrit le bureau de Benjamin Netanyahu dans un communiqué, ajoutant que "s'il y a eu la moindre information, elle a été transmise via les canaux de renseignement".

"Pas de commentaire" des Emirats

Les Emirats ont eux déclaré qu'ils "ne comment(aient) pas les informations de presse ou les spéculations sur les conversations entre dirigeants".

"Quand cela est nécessaire, tout renseignement pertinent a été et continue d'être communiqué entre les entités concernées" , ont-ils toutefois noté dans un communiqué publié par leur ministère des Affaires étrangères.

La publication de cette enquête a provoqué une avalanche de critiques de la part des principaux opposants, qui, à l'approche des élections du 27 octobre, multiplient les critiques sur la gestion de la crise par le Premier ministre.

"Netanyahu a reçu des dizaines d'avertissements pour le 7 octobre et il les a tous ignorés. Il n'est pas apte" à diriger , a dénoncé sur X son principal rival, l'ancien chef d'état-major Gadi Eizenkot. Il a accusé Benjamin Netanyahu de recourir à des excuses "pathétiques" pour se dédouaner. Le Premier ministre a plusieurs fois dit ces dernières semaines que son entourage avait tardé à le réveiller le matin du 7 octobre 2023.

Benjamin Netanyahu "porte une responsabilité personnelle et directe", a renchéri l'ancien Premier ministre Naftali Bennett. Il "ne peut pas continuer à exercer sa fonction une minute de plus", a-t-il écrit sur X.

Le chef du parti Les Démocrates Yair Golan, également issu de l'establishment militaire, a interpellé Benjamin Netanyahu de façon virulente dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux: "Netanyahu, tu mets Israël en danger, tu nous mènes à la catastrophe. (...) Les histoires du style 'personne ne m'a réveillé', c'est terminé. Tu savais, tu as ignoré, tu as échoué, tu es responsable" .

Une commission d'enquête réclamée

L'opposition réclame depuis des mois la création d'une commission d'enquête indépendante aux membres nommés par la Cour suprême, ce que refuse Benjamin Netanyahu.

L'article d' Haaretz affirme que le chef du Hamas, Yahya Sinouar, tué depuis par Israël, avait dit à un intermédiaire du Fatah palestinien qu'"une opération terrifiante" digne d'un "tremblement de terre" était en préparation. Cette information serait ensuite remontée jusqu'au dirigeant émirati. Les autorités israéliennes cherchaient à l'époque à maintenir un statu quo à Gaza, persuadées que le Hamas préférait éviter un conflit majeur avec Israël pour assurer sa survie.

Pour les services de sécurité israéliens, cette idée reçue explique largement pourquoi les forces armées israéliennes ont été surprises par l'attaque du 7-Octobre.

Lors de cette incursion qui constitue l'un des plus grands traumatismes de l'histoire d'Israël, 1.221 personnes ont été tuées, selon un bilan de l' AFP basé sur des chiffres officiels israéliens. L'offensive israélienne lancée en représailles a dévasté la bande de Gaza et fait 73.658 morts, selon le ministère de la Santé de Gaza, contrôlé par le Hamas, et dont les chiffres sont jugés fiables par les Nations unies.