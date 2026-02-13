Attaque au couteau à Paris, l'assaillant radicalisé abattu par un gendarme

(Actualisé avec décès du suspect, précisions du PNAT)

Un individu radicalisé a attaqué un gendarme avec un couteau au pied de l'Arc de Triomphe, à Paris, sans blesser sa victime, avant d'être abattu par un autre gendarme, a déclaré vendredi soir le parquet national antiterroriste (PNAT), qui s'est saisi de l'enquête.

L'assaillant, né en 1978 et de nationalité française, avait été condamné en 2013 à 17 ans de prison pour tentative d'assassinats en lien avec une entreprise terroriste contre trois fonctionnaires de police en Belgique, puis effectué dix ans de prison en France avant d'être libéré le 24 décembre dernier et placé sous surveillance judiciaire, a précisé le PNAT dans un communiqué.

Il a succombé à ses blessures à l'hôpital.

"Le gendarme attaqué n'a pas été physiquement blessé, le couteau ayant buté sur le col de sa gabardine", a indiqué le parquet antiterroriste, précisant que l'assaillant avait également sur lui une paire de ciseaux.

La Préfecture de police de Paris avait auparavant indiqué que l'attaque s'était déroulée pendant le ravivage de la flamme du Soldat inconnu, sous l'Arc de Triomphe, peu après 18h00 (17h00 GMT).

Le mobile de l'assaillant n'a pas encore été déterminé, a déclaré le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, en début de soirée. "On ne connaît pas à ce stade les raisons de l'agression", a-t-il dit.

(Juliette Jabkiro et Tassilo Hummel, rédigé par Tangi Salaün, édité par Sophie Louet)