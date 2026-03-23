Attaque à Londres contre un service d'ambulances de la communauté juive

Des habitants sont rassemblés près d'un camion de pompiers après une attaque "antisémite" à Londres ayant visé quatre ambulances gérées par une association juive, le 23 mars 2026 ( AFP / Henry Nicholls )

Quatre ambulances gérées par une association juive ont été incendiées dans la nuit de dimanche à lundi à Londres, une attaque traitée comme "un crime de haine antisémite" par la police. Voici ce que l'on sait de cette attaque qui n'a pas fait de victimes.

- Quatre ambulances incendiées -

Quatre ambulances de la Jewish Community Ambulance, une association juive gérant un service d'urgence bénévole, ont été incendiées dans la nuit de dimanche à lundi, dans le quartier de Golders Green dans le nord-ouest de Londres.

La police indique avoir été alertée par les pompiers vers 01H45 du matin (locales et GMT) et ces derniers ont mobilisé six véhicules et une quarantaine de personnes avant de parvenir à éteindre l'incendie vers 03H00 du matin.

L'explosion des ambulance a brisé les fenêtres d'un immeuble voisin. Des maisons voisines ont été évacuées par précaution mais l'attaque n'a pas fait de blessé.

Des photos diffusées par les médias britanniques montrent trois véhicules calcinés sur un parking, et un quatrième endommagé. Le parking est adjacent à une synagogue.

- Trois suspects -

Une vidéo, apparamment issue d'images de télésurveillance et circulant sur les réseaux sociaux, montre trois personnes cagoulées entrer dans le parking et déclencher le feu avant de prendre la fuite.

"Nous examinons des images de vidéosurveillance et avons connaissance de vidéos circulant en ligne. A ce stade préliminaire, nous pensons rechercher trois suspects", a indiqué la responsable de l'enquête, Sarah Jackson, citée dans le communiqué.

La police londonienne a dit traiter l'attaque "comme un crime de haine antisémite".

Le Premier ministre Keir Starmer a dénoncé une attaque "antisémite profondément choquante".

"Mes pensées vont à la communauté juive qui apprend ce matin cette terrible nouvelle. L'antisémitisme n'a pas sa place dans notre société", a-t-il réagi sur le réseau social X.

Le grand rabbin Ephraim Mirvis a également condamné sur X "une attaque particulièrement ignoble".

- Riverains pas surpris -

Dans le quartier, les riverains membres de la communauté juive rencontrés par l'AFP lundi matin ne se disaient pas vraiment surpris.

"Je ne suis pas surpris que la communauté juive ait été prise pour cible, c'est récurrent, ce qui me surprend en revanche c'est qu'ils aient ciblé des ambulances", témoigne aussi Adam Waters, 36 ans, employé d'une organisation juive dans un quartier voisin.

Arie Kiselstein, a entendu l'explosion. "C'était très fort, et ensuite j'ai été surpris par le silence", dit-il, ajoutant pour autant se sentir "en sécurité dans (ce) pays".

"Nous avons peur, nous sommes terrifiés", raconte Yael Gluck, une habitante de 42 ans. "L'antisémitisme est devenu trop répandu. (...) Nous ne sommes en sécurité nulle part dans le monde", ajoute-t-elle.

Selon le Community Security Trust (CST), il y a eu 3.700 actes antisémites au Royaume-Uni en 2025, le deuxième total annuel le plus élevé jamais enregistré par cette organisation chargée d'assurer la protection des lieux de la communauté juive.

Le 2 octobre 2025, en pleine fête du Yom Kippour, une synagogue de Manchester a été la cible d'une attaque, qui a fait deux morts et trois blessés graves, suscitant une vive émotion dans le pays.

Le mois dernier, deux hommes ont été condamnés à la prison à vie pour avoir planifié une attaque d'ampleur contre la communauté juive dans la région de Manchester.

La semaine dernière, la police a inculpé deux Iraniens, accusés d'avoir espionné des lieux liés à la communauté juive à Londres.

- Attaques similaires en Europe -

L'attaque "rappelle fortement des attaques similaires survenues récemment en Belgique et au Pays-Bas", a souligné lundi le CST dans un communiqué.

Une synagogue a été prise pour cible à Liège, une autre à Rotterdam, tandis qu'une explosion a eu lieu devant une école juive d'Amsterdam, ne faisant dans chaque cas aucun blessé mais quelques dégâts matériels.

Elles sont intervenues dans le contexte de la guerre au Moyen-Orient, déclenchée le 28 février par une offensive menée conjointement par Israël et les Etats-Unis contre l'Iran.

Les autorités belges ont indiqué analyser une vidéo potentiellement jihadiste d'un groupe "nouvellement formé" revendiquant la responsabilité de l'explosion survenue à Liège. Au Pays-Bas, les enquêteurs néerlandais examinent des liens éventuels avec l'Iran dans l'attaque contre la synagogue de Rotterdam.