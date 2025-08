Atos réduit sa perte grâce à une baisse des coûts au premier semestre

( AFP / LUDOVIC MARIN )

Le groupe informatique français Atos a significativement réduit sa perte nette au premier semestre, malgré un net repli de son chiffre d'affaires, en allégeant ses charges, selon un communiqué publié vendredi.

Sur les six premiers mois de l'année, cette perte s'est élevée à 696 millions d'euros, contre 1,9 milliards d'euros l'an dernier à la même période.

L'entreprise a attribué cette amélioration à la réduction des charges, opérationnelles et salariales, opérée dans le cadre de son plan stratégique annoncé en mai.

Dans le même temps, le chiffre d'affaires a nettement reculé, de 19,4%, et atteint 4 milliards d'euros.

"Cette baisse du chiffre d'affaires était attendue et anticipée", a indiqué le directeur financier du groupe, Jacques-François de Prest, au cours d'une conférence téléphonique.

Dans le détail, la partie Atos, spécialisée dans les services, a enregistré un chiffre d'affaires de 3,6 milliards d'euros, en repli de 17,9% à périmètre et taux de change constants. Si elle a mieux résisté en France (-10,8%), elle a en revanche davantage souffert aux Etats-Unis et au Canada (-29%), ainsi qu'au Royaume-Uni et en Irlande (-29%).

L'activité Eviden, spécialisée dans les produits, a quant à elle réalisé un chiffre d'affaires de 417 millions d'euros, en recul de 11,9% à périmètre et taux de change constants.

Sur l'ensemble de l'année, le groupe a confirmé ses objectifs. Il vise notamment des revenus à hauteur d'environ 8,5 milliards d'euros et une marge opérationnelle autour de 4%. Au premier semestre, cette dernière s'est établie à 2,8% (contre 2% un an auparavant).

L'entreprise a en outre indiqué avoir signé jeudi l'accord de vente d'activités stratégiques, qui incluent des supercalculateurs utilisés pour la dissuasion nucléaire, à l'Etat français, pour une valeur d'entreprise de 410 millions d'euros. La transaction doit être finalisée au premier semestre 2026.

Atos, qui a traversé une période de turbulences, a achevé en fin d'année une sauvegarde accélérée et accueilli en février son nouveau PDG.

En mai, Philippe Salle avait présenté un plan stratégique fondé sur une rationalisation des coûts et un redressement de la rentabilité à l'horizon 2028, avec un objectif de marge opérationnelle de 10%.

"L'entreprise est en train de reprendre des couleurs", a assuré le PDG au cours de la conférence téléphonique.

Le "redémarrage" du chiffre d'affaires est attendu au quatrième trimestre et le plan de transformation devrait s'achever "courant 2026", a-t-il anticipé auprès de l'AFP.

Dans le cadre de son plan de transformation, l'entreprise aux 70.000 salariés s'est retirée d'un pays où elle était présente en Amérique latine - non précisé - et a lancé des processus de cession pour des pays non stratégiques.

"Ça va concerner, je pense, à peu près entre 15 et 20 pays", a affirmé Philippe Salle à l'AFP.

Quant aux droits de douane américains qui vont toucher les exportations européennes, Atos n'en subira "aucun impact" direct, a-t-il ajouté.