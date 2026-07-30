Atos réduit sa perte au premier semestre mais les ventes continuent de reculer

Le groupe informatique Atos a allégé sa perte au premier semestre mais les ventes ont continué de reculer, en lien avec l'abandon de contrats peu rentables, selon un communiqué publié jeudi.

( AFP / DAMIEN MEYER )

Sur la période, sa perte nette s'établit à 504 millions d'euros, contre une perte de 696 millions d'euros un an auparavant.

Ce résultat a notamment "été affecté par des éléments non récurrents liés à (une) opération de refinancement" de la dette réalisée sur la période, a précisé le directeur financier du groupe, Jean-François de Prest.

En parallèle, les ventes ont reculé de 15,2%, à 3,4 milliards d'euros, sur fond de réduction du périmètre de l'entreprise qui a suspendu son activité dans plusieurs zones.

A périmètre et taux de change constants, le recul du chiffre d'affaires s'établit à 8,9%.

La branche Atos, spécialisée dans les services, a enregistré un chiffre d'affaires de 3,1 milliards d'euros, en recul de 9,1% à taux de change et périmètre constants.

L'activité Eviden, spécialisée dans les produits, affiche une croissance organique de 6,1%, à 155 millions d'euros.

Pour le PDG du groupe, Philippe Salle, qui s'est exprimé jeudi lors d'une conférence téléphonique avec la presse, l'objectif "est d'aller chercher de la croissance", alors que la rentabilité "continue de progresser".

Après une restructuration de sa dette finalisée en 2024, Atos a entamé au printemps 2025, après l'arrivée du nouveau dirigeant, un plan de transformation destiné notamment à réduire ses coûts.

D'après l'entreprise, l'objectif d'économies a été atteint, et même dépassé, en étant réalisé à 112%.

Atos vise désormais "la stabilité" de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, selon M. Salle, précisant que les prévisions exactes étaient difficiles à ce stade.

L'entreprise maintient par ailleurs sa prévision d'un recul de son chiffre d'affaires d'environ 5% en 2026, à périmètre et taux de change constants.