information fournie par Boursorama avec AFP • 21/01/2026 à 10:07

Atos: recul des ventes au 4T après une baisse des contrats en 2024

( AFP / LUDOVIC MARIN )

Le chiffre d'affaires du groupe informatique Atos a baissé au quatrième trimestre 2025, en raison notamment d'une diminution de ses contrats l'année précédente, selon un communiqué diffusé mercredi.

L'entreprise, qui avait finalisé fin 2024 un vaste plan de restructuration, a vu ses ventes atteindre 2 milliards d'euros sur la période, soit une baisse organique de 9,3% par rapport au quatrième trimestre de l'année précédente.

Dans son communiqué, Atos attribue cette diminution à "des pertes et sorties volontaires de contrats en 2024".

Le groupe estime son chiffre d'affaires annuel à 8 milliards d'euros, contre plus de 9,5 milliards d'euros en 2024.

Fin octobre, Atos avait abaissé ses prévisions annuelles, tablant sur un chiffre d'affaires de "plus de 8 milliards d'euros", contre environ 8,5 milliards d'euros annoncés début août.

Ses résultats annuels seront présentés le 6 mars.

"Après trois trimestres de décroissance (du chiffre d'affaires), on commence à avoir une décroissance plus faible", a commenté le PDG du groupe Philippe Salle lors d'une présentation à la presse.

Début août, le dirigeant avait affirmé attendre un "redémarrage" du chiffre d'affaires au quatrième trimestre.

"La confiance des clients revient petit à petit, peut-être plus lentement que ce que j'avais pensé", a-t-il estimé.

En décembre, le groupe a annoncé avoir signé deux accords distincts pour vendre ses activités en Amérique du Sud et une partie de ses activités dans les pays nordiques, au titre du plan de transformation annoncé en mai par son dirigeant.

Lors de la présentation de ce plan, le groupe avait précisé qu'il quitterait "plusieurs marchés non stratégiques".

D'après Philippe Salle, Atos devrait encore quitter "une petite dizaine" de pays en 2026.

La vente à l'État des activités stratégiques de supercalculateurs du groupe devrait être finalisée "aux alentours du 31 mars" prochain, a encore précisé le dirigeant.

Fin 2025, le groupe comptait 63.000 salariés, selon Philippe Salle.