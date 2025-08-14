 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Atlético : le mercato de la dernière chance
information fournie par So Foot 14/08/2025 à 19:29

Atlético : le mercato de la dernière chance

Atlético : le mercato de la dernière chance

Après un été 2024 de toutes les folies, les Colchoneros ont de nouveau dépensé 175 millions cet été pour tenter de ranimer une flamme en sommeil depuis 2021. Entre coups stratégiques et grosses signatures, l’objectif est clair : retrouver le devant de la scène. En fin de contrat en 2027, Simeone n’a plus le droit à l’erreur. Son équipe, coincée entre un jeu pire que caricatural et un renouveau qui peine à émerger, doit enfin trouver le moyen de se réinventer et cesser d’endormir tout le monde.

Cet été, Liverpool a remporté haut la main le trophée officieux du plus gros flambeur du mercato : 308 millions d’euros partis en fumée, et l’addition pourrait encore gonfler si les rumeurs qui envoient Alexander Isak à Anfield se confirment. L’Angleterre reste, de toute façon, un autre monde quand il s’agit de signer des chèques, monopolisant les cinq premières places du classement des clubs les plus dépensiers (Liverpool, Chelsea, Manchester United, Arsenal, City). Mais juste derrière ce quinté de mastodontes, qui pointe le bout de son nez à la sixième place ? L’Atlético de Madrid d’un certain Diego Simeone, toujours prompt à rappeler qu’il a moins de revenus… mais qui, depuis deux étés, claque comme un nouveau riche.

À défaut d’avoir les moyens du Real Madrid ni du Barça, le coach argentin clame compenser par la sueur, le bloc compact et les coups de coude dans les duels. Histoire de rappeler que le cholismo n’est pas mort. Mais depuis deux ans maintenant, le club a fait voler en éclats cette vieille ritournelle : 175 millions d’euros claqués sur le marché des transferts depuis début juillet. Et avant ça, l’été 2024 avait déjà donné le ton : Julián Álvarez (75 millions d’euros), Conor Gallagher (42 millions d’euros), Alexander Sørloth (32 millions d’euros), Robin Le Normand (34 millions d’euros), plus quelques renforts pour étoffer l’effectif. Un mercato massif, présenté comme le début d’un nouveau cycle, censé rapprocher l’Atlético des géants. Résultat ? Zéro trophée, une élimination en huitièmes de finale de Ligue des champions et une troisième place en Liga, loin du Real et du Barça. Trois saisons sans titre majeur, un jeu devenu prévisible, une identité qui frôle la caricature, et un 4-4-2 de fer qui ne surprend plus personne, encore moins cette saison. Alors un an plus tard, rebelote. Club le plus dépensier d’Europe continentale, Diego Simeone – en poste depuis 2011 – utilise ce

Par Titouan Aniesa pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Accord PSG-Juve pour Randal Kolo Muani ?
    Accord PSG-Juve pour Randal Kolo Muani ?
    information fournie par So Foot 15.08.2025 12:18 

    C’est pas trop tôt. La situation de Randal Kolo Muani pourrait bientôt se décanter. Selon le média italien Tuttosport , le PSG et la Juventus seraient en effet parvenus à un accord pour un prêt payant de l’attaquant de l’équipe de France . Un deal qui inclurait ... Lire la suite

  • Les Îles Marshall à la fête malgré une lourde défaite pour leur grande première
    Les Îles Marshall à la fête malgré une lourde défaite pour leur grande première
    information fournie par So Foot 15.08.2025 11:29 

    Une défaite mais la fête quand même. C’était une rencontre historique. Dans la nuit de jeudi à vendredi, les Îles Marshall disputaient le premier match de leur histoire face aux Îles Vierges , à Springdale, dans l’Arkansas. Une grande première achevée par une lourde ... Lire la suite

  • Un jeune latéral suisse débarque à l’AC Milan
    Un jeune latéral suisse débarque à l’AC Milan
    information fournie par So Foot 15.08.2025 10:35 

    Rouge (et noir) dans le sens des arrivées. L’AC Milan tient une nouvelle recrue. Après Luka Modrić, Ardon Jashari, Koni De Winter, Samuele Ricci ou encore Pervis Estupiñán, les Rossoneri se sont offert Zachary Athekame, jeune latéral suisse de 20 ans . Une opération ... Lire la suite

  • Levante ne compte que dix joueurs inscrits à la veille de son entrée en lice en Liga
    Levante ne compte que dix joueurs inscrits à la veille de son entrée en lice en Liga
    information fournie par So Foot 15.08.2025 10:14 

    Vous avez dit situation urgente ? À moins de 48h de ses débuts en Liga, ce samedi soir face au Deportivo Alavès (21h30), Levante n’est pour l’heure pas en capacité d’aligner une équipe complète . En effet, le club de Valence ne compte que dix joueurs inscrits sur ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank