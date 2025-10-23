Athlétisme-Le sprinteur Fall premier Français à s'engager aux Enhanced Games

PARIS, 23 octobre - Le sprinteur Mouhamadou Fall est le premier athlète français à rejoindre les Enhanced Games, des "Jeux améliorés" où le dopage sera autorisé et encadré, ont annoncé jeudi les organisateurs.

"J'ai consacré ma vie à la course à pied et je crois qu'il faut repousser les limites du possible", a déclaré le Tricolore de 33 ans dans un communiqué.

"Les Enhanced Games offrent aux athlètes une scène où ils peuvent explorer tout leur potentiel, sans les restrictions qui les empêchent d'atteindre leur meilleur niveau. Je suis ravi d'être le premier athlète français à m'inscrire et j'ai hâte de me mesurer aux meilleurs athlètes du monde."

Multiple champion de France du 100 m et du 200 m, Mouhamadou Fall avait écopé en septembre 2024 de 18 mois de suspension pour des manquements à ses obligations de localisation.

Le sprinteur avait déjà été suspendu neuf mois en avril 2024 pour un contrôle positif à l’heptaminol, un stimulant, en juillet 2023.

Lors de la première édition des Enhanced Games prévue à Las Vegas en mai 2026, il devrait défier l'Américain Fred Kerley, champion du monde du 100 m en 2022, qui a rejoint la compétition en septembre dernier.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Kate Entringer)