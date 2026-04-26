Athlétisme-Le Kényan Sawe devient le premier homme à courir un marathon en moins de deux heures

Le Kényan Sabastian Sawe est devenu dimanche le premier homme à courir un marathon en moins de deux heures en s'imposant à Londres avec un temps d'une heure, 59 minutes et 30 secondes.

Sabastian Sawe a battu le record du monde détenu jusqu'alors par Kelvin Kiptum, qui avait réalisé un temps de 2h00'35'' lors du marathon de Chicago en octobre 2023.

(Reportage Lori Ewing et Rohith Nair; version française Claude Chendjou)