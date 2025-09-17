Athlétisme-L'Américain Kerley, ex-champion du monde du 100 m, rejoint les Enhanced Games

Le sprinteur américain Fred Kerley, champion du monde du 100 m en 2022, va participer aux premiers Enhanced Games, des "Jeux améliorés" où le dopage sera autorisé et encadré, ont annoncé mercredi les organisateurs, quelques semaines après sa suspension par l'Unité d'intégrité de l'athlétisme (AIU) pour des manquements à ses obligations de localisation.

"Je suis impatient de commencer ce nouveau chapitre et de participer aux Enhanced Games", a déclaré Fred Kerley dans un communiqué.

"Le record du monde a toujours été l'objectif ultime de ma carrière. Cela me donne désormais l'occasion de consacrer toute mon énergie à repousser mes limites et à devenir l'homme le plus rapide qui ait jamais existé."

Âgé de 30 ans, Fred Kerley a été champion du monde du 100 m en 2022, du relais 4x400 m en 2019 et du 4x100 m en 2023. Il a aussi été vice-champion olympique du 100 m en 2021 et médaillé de bronze sur la même distance l'an passé aux JO de Paris.

"Le choix de Fred de concourir avec nous démontre non seulement notre objectif d'organiser les compétitions sportives les plus passionnantes qui soient, mais renforce également l'attrait croissant des Enhanced Games en tant qu'avenir des compétitions sportives d'élite", a déclaré Maximilian Martin, patron et co-fondateur des Enhanced Games.

La première édition des Enhanced Games est prévue à Las Vegas en mai 2026.

(Rédigé par Amy Tennery à New York, version française Vincent Daheron)