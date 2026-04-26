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Athlétisme-A Londres, le Kenyan Sawe devient le premier homme à courir un marathon en moins de deux heures
information fournie par Reuters 26/04/2026 à 13:19

(Actualisé avec précisions et contexte)

Le Kenyan Sabastian Sawe est devenu dimanche le premier homme à courir un marathon en moins de deux heures en s'imposant à Londres avec un temps d'une heure, 59 minutes et 30 secondes.

Agé de 31 ans, Sabastian Sawe est invaincu en marathon et a battu le record du monde détenu jusqu'alors par un autre Kenyan, Kelvin Kiptum, qui avait réalisé un temps de 2h00'35'' lors du marathon de Chicago en octobre 2023.

L'Ethiopien Yomif Kejelcha est resté dans le sillage de Sawe pendant la majeure partie du parcours de 42,195 kilomètres avant de faiblir dans la dernière ligne droite pour prendre la deuxième place avec un temps de 1h59'41'', tandis que l'Ougandais Jacob Kiplimo a remporté la médaille de bronze en 2h02'28''

Kelvin Kiptum est décédé dans un accident de voiture en 2024 au Kenya, alors qu'il n'avait que 24 ans.

Chez les femmes, l'Ethiopienne Tigst Assefa a battu son propre record du monde pour conserver son titre.

La jeune femme de 29 ans a semé les Kenyanes Hellen Obiri, deuxième, et Joyciline Jepkosgei, troisième, dans la dernière ligne droite pour franchir la ligne d'arrivée en 2h15'41'', battant ainsi le record de 2h15'50'' qu'elle avait établi l'an dernier à Londres.

Les Suisses Marcel Hug et Catherine Debrunner ont remporté les épreuves de course en fauteuil roulant respectivement chez les hommes et femmes. Marcel Hug s'est imposé pour la sixième année consécutive et pour la huitième fois au total, tandis que Catherine Debrunner a devancé l'Américaine Tatyana McFadden dans le sprint final pour décrocher sa troisième victoire d'affilée à Londres.

(Reportage Lori Ewing et Rohith Nair; version française Claude Chendjou)

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