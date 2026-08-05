Aston Villa déplore de nouvelles absences avant la Supercoupe face au PSG

Et un de plus. Joueur d’Aston Villa depuis le 17 juillet dernier, Johan Manzambi devrait louper la Supercoupe d’Europe face au Paris Saint-Germain , programmée le mercredi 12 août à Salzbourg. Le Suisse se remet toujours d’une blessure à un genou contractée avant le huitième de finale de la Coupe du monde que ses partenaires sont allés gagner face à la Colombie. Selon The Athletic , la révélation du dernier mondial (3 buts et 2 passes décisives) pourrait aussi manquer les premières échéances des Villans en championnat.

Des complications sur et en dehors du terrain

La recrue la plus chère de l’histoire du club de Birmingham (60 M€) vient compléter une liste d’absents déjà bien fournie. Les départs de Morgan Rogers, Youri Tielemans et probablement de Lucas Digne laissent un vide. Si l’on ajoute à ça les blessures d’Amadou Onana et de Boubacar Kamara , Unai Emery devra faire avec un milieu de terrain remanié.…

AC pour SOFOOT.com