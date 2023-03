Assurances : le secteur veut augmenter la prime catastrophe naturelle

La président de France Assureurs estime que "s'il fallait rajouter quelques euros de façon très progressive, ça peut s'entendre".

( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )

Alors que les catastrophe naturelles sont de plus en plus intenses et de plus en plus fréquentes, Florence Lustman, présidente de France Assureurs, a défendu jeudi 30 mars une hausse de la surprime dédiée, dont le prix moyen est de 25 euros par an et par ménage.

"Il faut pérenniser le régime catnat qui est quand même déficitaire depuis 2015 ", a-t-elle indiqué lors d'une conférence de presse, jugeant que "s'il fallait rajouter quelques euros de façon très progressive, ça peut s'entendre".

Actuellement, le régime dédié aux catastrophes naturelles, créé en 1982, est financé par une surprime de 12% sur les contrats d'assurance habitation et professionnelle et de 6% sur les contrats vol et incendie des véhicules. Mais dans un rapport diffusé début février, le réassureur public CCR, chargé d'indemniser les victimes de catastrophes naturelles, s'inquiétait d' un déficit qui pourrait être "d'au minimum 420 millions d'euros par an à l'horizon 2050".

Une facture climatique toujours plus lourde

"Nous faisons face à une montée des risques sans précédents" tandis qu'en 2022, pire année depuis 1999, "la facture climatique n'a cessé de s'alourdir" au fil des mois, a déclaré Florence Lustman.

L'année dernière, les dégâts provoqués par les sinistres climatiques en France sont ainsi estimés par France Assureurs à 10,6 milliards d'euros. Face à cette situation, CCR a déclaré mercredi lors de ses résultats avoir dû puiser plus d'un milliard d'euros dans sa réserve dédiée, qui était dotée de seulement deux milliards d'euros au 1er janvier.

Tout en plaidant pour une hausse de la surprime, Florence Lustman a toutefois rappelé qu'"il ne faut pas oublier que la première réponse (...), c'est toujours la prévention".