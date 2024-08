Assurance vie : 30.000 contrats concernés en France par l'insolvabilité d'un assureur défaillant au Luxembourg

( AFP / DENIS CHARLET )

La société FWU Life Insurance Lux SA, basée au Luxembourg, risque le retrait de son agrément comme entreprise d’assurance.

30.000 contrats sont concernés en France. Mercredi 7 août, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), gendarme des banques et des assurances, a publié un communiqué alertant sur l'insolvabilité de l'assureur vie FWU Life Insurance Lux SA, basé au Luxembourg. Pour l'heure, les avoirs des épargnants sont gelés.

Les déboires de l'assureur ont commencé il y a deux ans. Le 4 août 2022, l'autorité de surveillance du secteur des assurances au Luxembourg, le Commissariat aux assurances (CAA), lui adressait une amende de 200.000 euros pour "déficiences détectées dans le processus de surveillance des produits et exigences en matière de gouvernance". Cette sanction était assortie d'une interdiction de commercialisation de produits, valable pour la France. Néanmoins, FWU Life Insurance Lux SA "dispose d’un portefeuille de 30.000 contrats commercialisés à des assurés français antérieurement à la sanction", précise mercredi l'ACPR.

La société revendique un million de clients à travers le monde

Les choses se sont accélérées cet été : FWU Life Insurance Lux SA a informé le CAA "qu’elle ne satisfaisait plus aux exigences de capital de solvabilité requis et de minimum de capital requis", selon un communiqué de l'autorité daté du 19 juillet. Cette information "est concomitante à la déclaration d’insolvabilité réalisée par la société holding d’assurance FWU AG, l’actionnaire unique de FWU Life Insurance Lux SA, auprès du tribunal d'instance de Munich en raison de son surendettement", précise le CAA. FWU Life Insurance Lux SA dispose d'un mois depuis le 19 juillet pour "soumettre à l’approbation du CAA un plan de financement réaliste à court terme en vue de ramener, dans un délai de trois mois, les fonds propres de base éligibles au niveau" minimum requis.

La société, qui a obtenu le 2 août un sursis de paiement de six mois, risque le retrait de son agrément comme entreprise d’assurance. De plus, "les mesures de sauvegarde prises par le CAA pour garantir un traitement équitable des preneurs et des bénéficiaires d’assurance" ne permettent pas à l'assureur "de verser les prestations prévues par les contrats d’assurance", selon le CAA.

FWU, ou Forward You, "propose un large éventail de services allant de l'assurance vie en unités de compte à la gestion d'actifs et d'investissements", précise son site internet. La société revendique un million de clients à travers le monde, deux milliards d’euros d’actifs sous gestion et une présence sur le marché français depuis 1997.