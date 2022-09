Assurance auto : la vignette verte va être supprimée

Bruno Le Maire espère la fin de la célèbre vignette pour "courant 2023".

Le papier vert qui orne les pare-brises est amené à disparaitre ( AFP / JEAN-PIERRE CLATOT )

Les pare-brises ne seront plus les mêmes. L'exécutif a indiqué travailler à la suppression des vignettes vertes, qui orne les véhicules assurés en France. L'attestation d'assurance automobile est ainsi amené à changer de forme, et ne plus passer par sa version papier.

"Nous travaillons avec le ministre de l’Intérieur Gerald Darmanin à la suppression de cette petite vignette verte qu’il faut coller derrière son pare-brise et qui témoigne que vous êtes bien assurés de façon à ce que ce soit dématérialisé", a confirmé Bruno Le Maire, mardi 20 septembre, lors d’une conférence de presse à Bercy avec la Fédération de l'Assurance au sujet de l'inflation.

"Choc de simplification"

Les discussions entre assureurs et gouvernement doivent aboutir à la suppression de la vignette verte en assurance auto ou à une plus grande utilisation des pièces de réemploi pour la réparation, deux leviers identifiés pour réduire les coûts pour les assureurs. Bruno Le Maire se réjouit sur ce point d'un "choc de simplification". "J’espère que nous pourrons dans le courant de l’année 2023 avec Gerald Darmanin vous annoncer la suppression définitive de cette vignette verte", a ajouté le ministre.

Le secteur de l'assurance a par ailleurs promis un chèque auto de 100 euros, qui permettra de réduire le coût des contrats pour les chômeurs de moins de 25 ans. D'autres "engagements individuels" de la part des compagnies, à destination des publics les plus fragiles, devraient suivre "dans les jours et les semaines qui viennent", a également déclaré Mme Lustman. Axa France a ainsi par exemple annoncé un "gel de la prime auto et habitation pour tous (ses) clients de moins de 30 ans non sinistrés", ainsi que 50 ou 100 euros offerts pour les clients de l'assureur qui souscriraient un nouveau contrat, habitation ou auto. Macif, de son côté, prévoit de geler ses tarifs sur les contrats habitation pour les étudiants.