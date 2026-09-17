Association UE-Canada : l'UE se félicite d'être "plus attractive que jamais", malgré le rejet des Islandais

La commissaire à l'Elargissement, Marta Kos, à Pristina le 15 mai 2026. ( AFP / ARMEND NIMANI )

"Je ne parle pas seulement du fait de devenir ou non membre de l'Union. Je parle de la volonté de travailler plus étroitement avec nous", a expliqué la commissaire à l'Elargissement, Marta Kos, ce jeudi 17 septembre, lors d'une visite à Oslo.

Le rejet par les Islandais d'une reprise des négociations d'adhésion à l'Union européenne fin août est loin derrière. Aujourd'hui, selon la commissaire à l'Elargissement, Marta Kos, l'Europe est "plus attractive que jamais" comme le montre le projet d'association entre l'Union européenne et le Canada.

"L'Europe n'a jamais été aussi attractive qu'aujourd'hui", a-t-elle déclaré ce jeudi 17 septembre, lors d'une visite à Oslo. "Quand je parle d'attractivité, je ne parle pas seulement du fait de devenir ou non membre de l'Union. Je parle de la volonté de travailler plus étroitement avec nous, ou d'explorer d'autres formes de coopération auxquelles nous n'avons pas encore pensé, comme avec le Canada", a-t-elle ajouté.

"Je regrette le résultat du référendum en Islande"

Sur fond de désamour avec les Etats-Unis, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a proposé mercredi que le Canada puisse devenir le premier pays "membre associé" de l'UE, en présence du Premier ministre Mark Carney, qui s'exprimera ce jeudi devant les eurodéputés. Donald Trump a réagi en menaçant mercredi de rompre les échanges commerciaux avec l'UE. Ursula von der Leyen a également proposé que ce pays nord-américain rejoigne le futur "Conseil européen de sécurité", qu'elle appelle de ses voeux.

"Je regrette le résultat du référendum en Islande, mais bien sûr, nous le respectons", a aussi déclaré Marta Kos. "Ce serait formidable si l'Islande était avec nous, autour de la table à Bruxelles, lorsque nous discutons de l'avenir de l'Union européenne", a-t-elle précisé. Dans un référendum organisé le 29 août, les Islandais ont rejeté par 52,8% contre 47,2% une reprise des négociations d'adhésion de l'île à l'UE, gelées depuis 2013.